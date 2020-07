Vlak voor we Josip Skoko (44) aan de lijn kregen, lazen we online: “Koffie verbetert de sportprestaties.” De oud-kapitein van KRC Genk liet ons weten dat dat klopt. Al hoeft dat niet te verbazen, want het toeval wil dat hij een eigen ‘coffee business’ heeft. Een inkijk in zijn carrièreswitch.