Invaller Dries Mertens ziet Milan op gelijke hoogte komen in de Serie A: bom van Kessié bezorgt Rossoneri kippenvel

Napoli zal nog flink uit z’n pijp moeten komen om vijfde te worden in de Serie A. Terwijl Dries Mertens en co niet konden winnen van Bologna (1-1), pakte Milan de zege tegen Parma (3-1).

De Rode Duivel viel pas 20 minuten voor tijd in bij Napoli, dat toen nog op voorsprong stond dankzij een doelpunt van Kostas Manolas. In het slot bezorgde de intussen onvermijdelijke Musa Barrow Bologna echter een punt.

In het klassement telt Napoli nu 53 punten, met nog vijf speeldagen te gaan. Dat is er eentje minder dan Roma en evenveel als Milan. Dat kwam op achterstand tegen Parma, maar dankzij een streep van Frank Kessié, een kopbalgoal van Alessio Romagnoli en een knal van Hakan Çalhanoglu wonnen de Rossoneri met 3-1 in San Siro. Alexis Saelemaekers zat een schorsing uit bij Milan.