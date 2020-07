Geen versoepeling kan doodsteek zijn voor evenementensector en dat is onze schuld

Hoe coronaproof de evenementensector ook probeert te zijn, het zal van de bezoekers afhangen of festivals en andere grote bijeenkomsten binnenkort opnieuw toegelaten zullen worden. Al is de kans volgens evolutie- en gedragsbioloog Mark Nelissen klein dat we ons vanaf nu beter aan de maatregelen zullen houden.

“De mens is de meest sociale diersoort die er is. We hebben behoefte om met elkaar om te gaan, dingen organiseren en feest te vieren. Dat zit diep ingebakken in ons sociaal systeem”, legt Nelissen uit. Volgens hem zou de lockdown van de voorbije maanden dat gevoel enkel versterkt hebben, waardoor het moeilijker is om ons aan de coronamaatregelen te houden.

Volgens de gedragsbioloog hebben we ook een beperkte weerbaarheid waardoor we slechts met moeite iets langdurig tegen onze zin kunnen doen. “Die weerbaarheid is duidelijk aan het breken. Door de versoepelingen beschouwen heel wat mensen het virus als ‘voorbij’ en dus wordt er opnieuw massaal contact gezocht, waardoor die cijfers opnieuw stijgen en die evenementen dus ook nog steeds on hold staan.”