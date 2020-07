Zoon van gewezen Manchester City-speler naar Anderlecht?

Opmerkelijk beeld op sociale media. Joshua Ireland (16) poseert in Anderlecht-outfit. Joshua Ireland is de zoon van Stephen Ireland, de Ierse middenvelder die tussen 2005 en 2010 138 matchen voor Manchester City speelde. Daar raakte hij bevriend met Vincent Kompany en Craig Bellamy.

Het verwondert dus niet dat dit duo zoon Joshua een kans wil geven bij RSCA. Joshua is eveneens een middenvelder die nu voor de U18 van Stoke City speelt. Hij was ook al Engels jeugdinternational. Ook dat is opmerkelijk, want zijn vader speelde zes keer voor de Ierse nationale ploeg. Stephen Ireland is trouwens nog maar 33 jaar, maar was op zijn 18de al vader. Hij voetbalde ook voor Aston Villa, Newcastle en Stoke City. Hoe Anderlecht de toekomst van Joshua Ireland ziet is onduidelijk.