“Als het op de essentie van het spel – winnen dus – aankomt, steekt Thibaut Courtois erbovenuit”

Soms beseffen we achteraf pas hoe goed iets was. Alsof genialiteit pas ten volle geapprecieerd wordt als het met ultrakorte broekjes op half vervaagde beelden prijkt en de stem van Rik De Saedeleer op de achtergrond te horen is. Het moet iets te maken hebben met de manier waarop we terugdenken aan vervlogen tijden: enkel de hoogtepunten zijn in ons geheugen gegrift.