Gewonden door rellen bij nieuwe betogingen tegen regering Bulgarije

Bij nieuwe protesten tegen de regering van premier Boiko Borissov is het in de Bulgaarse hoofdstad Sofia tot rellen gekomen tussen manifestanten en de politie. Vier mensen raakten gewond en zes mensen werden opgepakt.

Demonstranten die het ontslag van de regering eisen, probeerden dinsdagavond laat het hoofdkwartier van de vroegere communistische partij binnen te dringen, waar vandaag de kantoren van de parlementsleden gevestigd zijn. Ze trapten de voordeur in alvorens door de politie tegengehouden te worden. Zes mensen werden opgepakt, aldus politiechef Anton Slatanow.

Foto: EPA-EFE

Er werden ook twee explosieven tot ontploffing gebracht, waardoor twee demonstranten gewond raakten. Manifestanten gooiden volgens de politie ook met flessen met aceton en met blikken rode verf. Ook twee politieagenten raakten gewond. Volgens de politie zaten “provocateurs” achter de rellen.

Steun van president

Het was al de zesde avond op rij dat in Bulgarije werd geprotesteerd tegen de regering van premier Borissov. De manifestanten krijgen de steun van president Rumen Radev en van de socialistische oppositie.

De socialistische partij wil woensdag een motie van wantrouwen indienen in het parlement tegen de regering vanwege corruptie. Ze roept de Bulgaren op om naar het parlement te komen om te protesteren. Het parlement zou nog deze week stemmen over de motie, al werden moties van wantrouwen in het verleden steeds verworpen door de meerderheid in het parlement.

Ondertussen heeft premier Borissov laten weten dat hij niet van plan is om het ontslag van zijn regering in te dienen. De volgende parlementsverkiezingen zijn gepland voor maart 2021.