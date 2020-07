Een op de 500 werknemers maakt gebruik van halve dag ouderschapsverlof

Eén op de 500 Belgische werknemers nam in juni een halve dag per week ouderschapsverlof. Een jaar na de invoering van het systeem van 1/10 ouderschapsverlof, kent de regeling een succes. Dat stelt hr-dienstengroep Acerta op basis van de cijfers bij meer dan 32.000 werkgevers. Bijna evenveel vaders als moeders nemen het 1/10 ouderschapsverlof op, terwijl andere vormen duidelijk populairder waren bij vrouwen dan bij mannen.

De federale regering werkte het systeem uit om tegemoet te komen aan de behoefte van ouders om flexibeler om te springen met ouderschapsverlof. Voordien moesten ouders minstens één dag per week ouderschapsverlof nemen.

In de eerste drie maanden na de lancering nam gemiddeld zo’n 0,05 procent van de Belgische werknemers in de privésector 1/10 ouderschapsverlof. Nu, een jaar later in juni 2020, is dat gestegen tot 0,20 procent of 1 op de 500 werknemers. Vier keer meer dan bij de start dus.

In de leeftijdscategorie tussen 25 en 45 jaar – de groep waarbij ouderschap het meest waarschijnlijk is – maakt 1 de op 300 werknemers gebruik van het 1/10 ouderschapsverlof.

Het 1/10 ouderschapsverlof werd onder andere ingevoerd om ook meer vaders te bereiken. Ook op dat vlak blijkt de regeling een succes. In juni 2020 namen bijna evenveel mannen (0,18%) als vrouwen (0,21%) het 1/10 ouderschapsverlof op.

“Wordt wellicht nog populairder”

“De nabije toekomst van het 1/10 ouderschapsverlof kan nog invloed ondervinden van corona en de impact op het nieuwe schooljaar”, zegt Ellen Van Grunderbeek van Acerta. “Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat leerlingen en scholieren meer dan een halve dag thuis zullen zijn als het afstandsonderwijs nog even doorgaat, waardoor een halve dag de opvang van de kinderen niet dekt. Maar de positieve cijfers van het eerste jaar, en dat ondanks de onzekere en ongewone coronatijden, laten vermoeden dat deze ouderschapsverlof-formule een blijver is en wellicht nog aan populariteit zal winnen.”