Pro-Europese partij SDSM claimt overwinning na verkiezingen in Noord-Macedonië

In Noord-Macedonië heeft de sociaaldemocratische SDSM van oud-premier Zoran Zaev de overwinning opgeëist van de parlementsverkiezingen. Met meer dan vier vijfde van de stemmen geteld, kwam de pro-Europese SDSM in de nacht van woensdag op donderdag uit op 36,48 procent, waarmee de partij net iets beter doet dan de rechts-nationalistische VMRO van Hristijan Mickovski. Die volgt met 35,47 procent van de stemmen, zo meldt de nationale kiescommissie.

Zaev had in oktober vervroegde verkiezingen uitgeroepen. In maart zette Brussel het licht op groen om onderhandelingen over EU-lidmaatschap op te starten, maar door het coronavirus en de aankomende verkiezingen werd daarin nog geen vooruitgang gemaakt. Zaev hoopte te kunnen kapitaliseren op zijn toenadering tot het westen, terwijl rechts hem beschuldigde van verraad.

De goedkeuring uit Brussel kwam er nadat het land zijn naam naar Noord-Macedonië had gewijzigd. Daarmee kwam een eind aan een al dertig jaar durend diplomatiek geschil met Griekenland. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de bevolking in 2018 in een referendum instemde met die naamswijziging.

De stembusgang stond oorspronkelijk gepland voor 12 april, maar moest vanwege het coronavirus uitgesteld worden. Omdat de coronacijfers ook in Macedonië weer toenemen, werd beslist om de stembureaus open te houden tot 21 uur plaatselijke tijd, om te lange rijen te vermijden. Ze gingen al open om 7 uur woensdag. Zieke en oude kiezers mochten maandag al gaan stemmen.