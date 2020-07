Ruth Bader Ginsburg, oudste rechter VS-Hooggerechtshof, ontslagen uit ziekenhuis

De oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, de 87-jarige Ruth Bader Ginsburg, heeft woensdag het ziekenhuis alweer mogen verlaten. Ze was een dag eerder opgenomen in het Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore vanwege een "mogelijke besmetting".

"Rechter Ginsburg is uit het ziekenhuis ontslagen. Ze is thuis en stelt het goed", deelde een woordvoerster van het gerechtshof mee.

Ginsburg was dinsdag naar het ziekenhuis in Baltimore gebracht omdat ze koorts ontwikkelde en hevig beefde. Het probleem bleek een galwegstent te zijn, die in augustus pas geplaatst was tijdens de behandeling van een kwaadaardige tumor op haar pancreas. Die werd dinsdag tijdens een operatie schoongemaakt. Verwacht werd dat ze enkele dagen in het ziekenhuis zou moeten blijven.

De vrouw die niet mag sterven

De voorbije twee decennia heeft 'RBG' vier keer de strijd moeten aangaan met kanker. Ondanks die gezondheidsproblemen blijft ze haar functie als rechter uitoefenen. Aanstellingen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof gelden voor het leven.

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Linkse Democratische kiezers zijn haar erg genegen omwille van haar liberale standpunten. Ginsburg was in de jaren zeventig namelijk een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Vandaag zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk nog altijd op de lijn van de liberale jongeren.

Ze wordt beschouwd als de vrouw die niet mag sterven voor de Democraten: als ze overlijdt, krijgt Trump de kans een derde conservatieve opperrechter aan te duiden. De conservatieven, die nu al met vijf tegen vier stemmen de meerderheid in het Hooggerechtshof hebben, zouden zo meer dan ooit hun stempel op de Verenigde Staten kunnen drukken.