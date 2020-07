Stimulans voor wie privé ruilt voor onderwijs

Wie vanuit de privé kiest voor een job in het onderwijs zal vanaf volgend schooljaar tot acht jaar nuttige ervaring kunnen meenemen. Concreet zullen 'zij-instromers' tot 300 euro netto per maand extra kunnen verdienen. Bedoeling is zo meer volk naar het onderwijs te lokken. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De Vlaamse regering heeft het plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd om zij-instromers uit de privésector tot acht jaar anciënniteit te laten meenemen. Daarvoor is 4 miljoen euro per jaar voorzien.

Wie nu vanuit de privé naar het onderwijs wou, verloor doorgaans zijn anciënniteit. Vanaf volgend schooljaar kan het behouden van maximaal acht jaar anciënniteit wél voor wie kiest voor een job als onderwijzer in het basisonderwijs of voor enkele knelpuntvakken in het secundair, zoals onder andere Nederlands, Frans en wiskunde. Niet alleen in het bso en tso, maar ook in het aso.

"Voor een nieuwe onderwijzer met acht jaar ervaring op de teller kan deze maatregel ongeveer 220 euro extra netto per maand betekenen", klinkt het op het kabinet-Weyts. "Voor een master in de wiskunde met acht jaar ervaring kan het voordeel oplopen tot iets meer dan 300 euro extra netto per maand." Voor het lager onderwijs wordt gekeken naar mensen die nu bijvoorbeeld als kinderverzorger of jeugdcoördinator werken. In het secundair wordt de relevantie van de opgedane ervaring bepaald door de schooldirecteur.