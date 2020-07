Jarenlang aanslepend conflict laait weer op: opnieuw gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan

Tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn donderdag opnieuw gevechten uitgebroken, na een dag dat de wapens hebben gezwegen. Dat melden de ministeries van Defensie van beide landen. Jerevan en Bakoe beschuldigen elkaar ervan de vijandelijkheden te zijn gestart.

De twee ministeries melden in afzonderlijk persberichten dat donderdagochtend gevechten gaande zijn aan de noordgrens tussen beide landen. Zowel Jerevan als Bakoe zegt te hebben gereageerd op een offensief van de tegenpartij. De twee gewezen Sovjetrepublieken hadden de gevechten tussen woensdag middernacht (22 uur dinsdagavond Belgische tijd) en donderdagochtend stilgelegd, na drie dagen van dodelijke confrontaties.

“Nog een intens gevecht, is de vijand teruggedrongen”, aldus het Armeense ministerie, dat zegt dat donderdagochtend “een infiltratiepoging” is verhinderd en dat de tegenpartij verliezen heeft geleden. Volgens Jerevan bestookte het Azerbeidzjaanse leger daarna de dorpen Aygepar en Movses met mortieren.

Mortieren

Het Azerbeidzjaanse ministerie zei dan weer dat een eenheid van het Armeense leger opnieuw probeerde “onze stellingen in het district Tovuz” aan de grens aan te vallen. Volgens Bakoe zijn enkele dorpen aangevallen met zware vuurwapens en mortieren. Geen enkele partij maakt melding van verliezen donderdag.

Minstens zestien mensen zijn om het leven gekomen tussen zondag en dinsdag, bij de zwaarste confrontaties tussen beide landen sinds 2016. Het gaat om Azerbeidzjaanse militairen en een burger, en vier Armeense soldaten. Bakoe verloor ook een generaal.

Jarenlang conflict

Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan. Het bergachtige Armenië telt ongeveer drie miljoen inwoners. Azerbeidzjan is bijna drie keer groter dan Armenië en telt tien miljoen inwoners. Het grootste struikelblok in het conflict is de regio Nagorno-Karabach, een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug.

Het gebied scheurde zich af in 1988, wat tot een conflict in 1992-1994 leidde waarbij 30.000 doden vielen. Sinds 1994 geldt een broos bestand. In de omgeving van de regio vinden vaak schermutselingen plaats, maar gevechten aan de Azerbeidzjaans-Armeense grens zoals die momenteel plaatsvinden, zijn veel zeldzamer. De huidige gevechten liggen immers ver van het conflictgebied, aan de noordgrens tussen beide landen.

Het geweld doet vrezen voor een conflict van grotere omvang in de Kaukasus. Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben beide landen al opgeroepen het geweld te staken.

Azerbeidzjan krijgt steun van Turkije, terwijl Armenië dichter bij Rusland aanleunt. Het Kremlin treedt op als scheidsrechter in het gebied om er zijn invloed te bewaren, maar levert wapens aan beide landen. Tot op heden kon Moskou een open oorlog tussen beide landen vermijden. In 2016 was het echter bijna zover.