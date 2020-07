Opvallend initiatief: Nederlandse voetbalbond plaatst rouwbericht in krant voor oud-international

Oranje rouwt om Willem Suurbier. De voormalige rechtsback van het Nederlands nationale elftal overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van een hersenbloeding. Suurbier speelde bijna 400 wedstrijden voor Ajax, verloor met Oranje twee WK-finales en was een globetrotter-avant-la-lettre.

Het rouwbericht in het Algemeen Dagblad

In haar rouwbericht roemt de Nederlandse voetbalbond Suurbier als een onmiskenbare schakel in het totaalvoetbal van Oranje en coach Rinus Michels. Suurbier, een rasechte Amsterdammer, ontpopte zich in de grote periode van het Nederlands elftal tot een betrouwbare, offensieve vleugelverdediger.

In de nadagen van zijn carrière koos Suurbier voor het avontuur. Hij voetbalde in Hong Kong maar vooral in de Verenigde Staten, waar hij ook zijn trainerscarrière startte. Zijn laatste opdracht was die van assistent-coach van de Kerala Blasters, een club uit India.