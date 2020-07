Nog eens 5 miljoen erbij: Paul Gheysens voert derde kapitaalsverhoging in één jaar tijd door bij Antwerp

Paul Gheysens blijft zwaar investeren in Antwerp. De ambitieuze eigenaar/voorzitter voert opnieuw een kapitaalsverhoging door van 5 miljoen euro. De derde al in één jaar tijd.

Begin juli 2019 raakte bekend dat Gheysens 10,5 miljoen euro extra in de club pompte. “Het dient voor investeringen in alle geledingen”, klonk het. “Infrastructuur, personeel, jeugd, enzovoort.”

In januari 2020 kwam daar nog eens 5,6 miljoen bij. Opnieuw noodzakelijk, omdat Antwerp weliswaar een club is die razendsnel groeit – op sportief en businessvlak – maar nog niet genoeg inkomsten heeft om bijvoorbeeld alle operationele kosten te dragen. De Great Old maakte in het seizoen 2018-2019 immers nog 8,2 miljoen euro verlies, door onder meer een loonkost van 18 miljoen euro.

En nu, midden juli 2020, volgt een derde kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro, waarvan 1,25 miljoen al werd gestort en de rest later volgt. Daarmee kan de club – ondanks de coronacrisis – het werk in ‘investeringsmodus’ verderzetten en toont Gheysens nogmaals zijn commitment voor de club en dat de grote clubs rekening moeten houden met Antwerp