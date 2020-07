Kind vertoont coronasymptomen op kamp: dertigtal kinderen in quarantaine

Gent - Een scoutsgroep uit Gent is woensdag tegengehouden in een treinstation in Namen omdat één van de leden coronasymptomen vertoonde. De groep was op terugreis van kamp. Nog eens vier andere leden werden op het perron afgezonderd met dranghekken. “Ze zijn niet goed behandeld”, zegt de scouts.

Voor scoutsgroep Klauwaards Sint-Martinus uit Gent kwam woensdag een bitter einde aan hun zomerkamp. Omdat één van de leden coronasymptomen vertoont, moeten 38 kinderen en leiders voorlopig in quarantaine. Het gaat om tieners tussen 12 en 17 jaar.

Op de laatste kampdag in Bièvre kreeg het lid buikpijn, hoofdpijn en spierpijn. Toen hij tijdens de treinrit naar huis steeds zieker werd, belde de leiding de ambulance. “In het station van Namen stond de politie ons op te wachten en moesten we allemaal uitstappen”, zegt groepsleider Simon Legiest. “Er is een onderzoek gebeurd. De zieke persoon is apart genomen. Een deel van de groep mocht verder reizen met de trein. Maar vier leden die ziek waren geweest op kamp, werden samen met een begeleider afgezonderd op het perron.”

Over de behandeling van die laatste groep is de scoutsgroep niet te spreken. “Ze werden urenlang afgezonderd met dranghekken en mochten van de agenten zelfs niet naar het toilet gaan”, zegt Legiest. “Hun gsm opladen was verboden. Zo konden we maar moeilijk met hen communiceren. Naar onze mening zijn ze niet goed behandeld.”

Verkoudheid

De scoutsgroep, die een stek heeft nabij de Tondeliersite op de Gasmeterlaan, heeft de coronaregels op kamp naar eigen zeggen goed opgevolgd. Zo werden de vier zieke leden op kamp apart gehouden. “Ze hadden symptomen van verkoudheid en gingen in afzondering van de rest van de groep”, zegt Legiest.

Intussen is iedereen veilig thuis. De tiener met coronasymptomen wordt vandaag, donderdag, getest. Tot de resultaten daarvan bekend zijn, blijft de groep dus in quarantaine. “Sommige ouders zijn bezorgd, maar we hebben hen allemaal kunnen geruststellen”, zegt Legiest. “Het zieke lid zag er eenmaal thuis in Gent ook al een stuk beter uit.”