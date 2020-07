Het EU-Hof van Justitie verklaart het EU-VS-privacyschild, het gegevensbeschermingsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, ongeldig. Het Hof is van mening dat het akkoord onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers.

In hetzelfde arrest bevestigt het EU-Hof wél de geldigheid van een ander besluit van de Europese Commissie, met name over de modelcontractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers.