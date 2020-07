Geen straf voor instructeurs die rekruten tijdens opleiding tot paracommando mishandelden

De Leuvense rechtbank heeft beslist geen straf uit te spreken tegen de twee paracommando-instructeurs die beschuldigd werden van slagen en verwondingen aan jonge rekruten tijdens de opleiding in Marche-les-Dames (Namen) in 2015. Een van hen werd volledig vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, zijn collega heeft opschorting van straf gekregen. Dit betekent wel een schuldigverklaring, maar zonder dat er een straf aan verbonden is.

Het is mogelijk dat de advocaat van die laatste hier beroep tegen zal aantekenen. Hij zal met zijn cliënt overleggen of dat nodig is, omdat schuldigverklaring voor de militaire hiërarchie zou kunnen aangegrepen worden om de man tuchtrechtelijk aan te pakken.

De feiten waarover de Leuvense rechtbank zich boog, dateren van 2015. Leerlingen paracommando in de school in Marche-les-Dames werden toen in het holst van de nacht uit bed getrommeld door drie instructeurs. De leerlingen hadden op dat ogenblik nochtans vrij. Zij moesten in de houding naast hun bed staan. Wiens materiaal niet in orde bleek, moest de buikspieren opspannen en kreeg een klap te incasseren, liefst zonder verpinken. “Wij hebben gedaan wat ze destijds met ons hebben gedaan”, verweerden de instructeurs zich voor de rechtbank. Alleen staat zo’n behandeling nergens in het instructieboekje vermeld.

