Emma na 16 jaar van de troon gestoten als populairste meisjesnaam, Arthur op één bij jongens

Emma is na 16 jaar niet langer de populairste voornaam bij meisjes in ons land. Ze werd in 2019 van de troon gestoten door Olivia. Arthur blijft de populairste aller jongensvoornamen, blijkt uit cijfers van Statbel.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië was Olivia de meest gegeven voornaam bij meisjes. 651 baby’s kregen de naam mee. Dat zijn er bijna honderd meer en veel meer dan de 563 baby’s die Emma genoemd werden. Dat is opmerkelijk, want de voorbije 16 jaar was het telkens Emma die op nummer één stond.

“Minder populair waren voornamen zoals Athéna, Divine of Miracle. Ook meisjesnamen zoals Jolie, Lovely en Mélodie werden slechts vijf keer gegeven in 2019”, klinkt het bij Statbel.

Bij pasgeboren jongens is Arthur het tweede jaar op rij de populairste naam. 610 kinderen kregen die naam. Ook Liam, Louis en Noah scoorden goed. “Babynamen die maar 5 keer gegeven werden aan pasgeboren jongens in 2019, zijn onder andere Zinedine, Rares, Priam, Olaf of muzikale namen zoals Jazz en Django”, aldus Statbel.

Jean blijft de meest voorkomende naam bij mannen is ons land - 68.298 Belgen heten zo - en bij vrouwen is Maria nog steeds het meest gebruikt. Zo lopen er 121.316 rond in ons land.