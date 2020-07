Al vierde keer prijs voor dagbladwinkel: 66 Lottowinnaars zijn ruim 45.000 euro rijker

Wingene / Zwevezele - 45.715 euro. Dat is het bedrag dat 66 Lottospelers uit Zwevezele hebben gewonnen. Al meer dan twintig jaar wagen ze elke week in groep hun kans bij dagbladwinkel Pinocchio. “Het is de vierde Lottowinst in tien jaar in onze zaak, maar deze pot van ruim 3 miljoen euro is de grootste”, zegt zaakvoerster Ludwine Duyck.

De bewuste Lottotrekking dateert van vorige zaterdag, maar donderdagmorgen had nog maar de helft van de gelukkigen zich bij Pinocchio gemeld. “Nu het heuglijke nieuws begint door te sijpelen via de media, vinden meer en meer winnaars de weg naar de winkel. Ik zou de anderen ook op de hoogte willen brengen, maar heb er amper de tijd voor”, vertelt Ludwine, die ook bij de gelukkigen is om ruim 45.000 euro bij te schrijven op haar bankrekening. Twee spelers hebben extra reden om te juichen. Zij zetten dubbel in en krijgen dus 90.000 euro.

“Omdat we de enige winnaar zijn met zes juiste cijfers in rang 1, loopt het bedrag zo hoog op. De vorige keren dat hier het afgelopen decennium de Lotto werd gewonnen, waren dat telkens individuele winnaars. Het leuke is nu dat we met zo veel gelukkigen zijn”, aldus nog Ludwine. Driekwart speelt wekelijks mee, de rest occasioneel.

Nummers geërfd

De groep Lottowinnaars gaat al ruim 25 jaar voor dezelfde nummers. “Ik heb die, net als de klantenlijst, nog geërfd van een vroegere dagbladhandelaar in Zwevezele. Toen waren er nog 70 deelnemers, we hebben die lijst ietwat ingeperkt.”

Wat Ludwine met haar 45.000 euro gaat doen, weet ze nog niet. Een groot feest geven, misschien? “Daar lijkt het me gezien de coronamaatregelen nog te vroeg voor”, zegt ze met een glimlach.