Dit weekend naar zee? Lees hier waar je je strandplekje moet reserveren en hoe je weet waar het te druk is

Mooi weer en een verlengd weekend. De kust maakt zich op voor een fantastische vierdaagse. Nu al zijn de hotels en verblijven voor zo’n 80 procent volgeboekt. Dit wordt de eerste grote test voor hoe corona-proof onze kust is. We sommen per kustgemeente de belangrijkste maatregelen op. Waar reserveer je best nu al je plaatsje op het strand?