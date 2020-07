Zware brand uitgebroken in café: man gereanimeerd en weggevoerd met ambulance

Ardooie - In café De Groene Dreve in het West-Vlaamse Ardooie is donderdag een zware brand uitgebroken. Op dat moment waren twee mannen in het gebouw. Een van hen werd uit de woning bevrijd en stelt het heel slecht, de andere kwam met de schrik vrij.

De brandweer doet verwoede pogingen om de zware brand in het café in de Mgr Roelensstraat in het centrum van Ardooie onder controle te krijgen. Een van de aanwezigen toen de brand uitbrak stelt het goed, de andere moest gereanimeerd worden en werd met de ambulance weggebracht. Het is onduidelijk hoe het momenteel met hem gesteld is.