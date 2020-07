“Schandaalprins” Ernst August von Hannover even opgenomen in psychiatrie na nachtelijke vechtpartij met agenten

De Duitse “schandaalprins” Ernst August von Hannover (66) is na een turbulente nacht even opgenomen in de psychiatrie. De prins zegt klappen gekregen te hebben van twee politieagenten, maar de politie deelt een andere versie van de feiten.

Woensdag werd een politiepatrouille in Scharnstein rond 1 uur ’s nachts opgeroepen om naar het huis van Ernst August von Hannover te trekken. De 66-jarige man had een noodoproep geplaatst omdat hij vermoord dreigde te worden en het slecht met hem ging.

Geen medicatie

Ter plaatse troffen de agenten een man en een vrouw aan. Ernst August zelf was er niet, maar bleek in zijn jachthuis te zijn. Toen de politie de twee meenam, reageerde de “schandaalprins” kwaad en beval hen het gebouw te verlaten. Ernst August beweerde tijdens zijn verhoor dat de weggevoerde man hem drie keer had proberen te vermoorden door zijn medicatie niet te geven.

De emoties liepen volgens het politieverslag steeds hoger op, en hij greep een van de agenten vast. Uit zelfverdediging gaf die de “schandaalprins”, zoals hij wel eens genoemd wordt, een trap waardoor hij op de grond viel. Vervolgens zou Ernst August de agenten bedreigd hebben met een 30 centimeter lange messenslijper, waarna de agenten hem een klap gaven en op de grond in bedwang hielden.

Toen hij na een paar seconden weer mocht opstaan, gaf hij een agent een klap in het gezicht. De toegesnelde dokter beval hem meteen in te rekenen en te laten opnemen in de psychiatrie.

Hypo

De prins zelf deed een heel ander verhaal bij de krant Krone. “Ik had een hypo en belde daarom de hulpdiensten. Ik heb hen gevraagd zich te haasten omdat het heel slecht ging. Maar waarom de politie kwam, weet ik niet. En ik begrijp ook niet waarom ze mij aanvielen. Ik zal wel teruggevochten hebben, maar puur omdat ik helemaal geschokt was.” Ernst August zegt daarna mishandeld te zijn. “Ze deden me handboeien aan, trokken mijn broek af en sleurden me door de kamer heen.” Hij noemt zichzelf onschuldig en dreigt met een klacht tegen de agenten.

In het verleden kwam de nu 66-jarige Ernst August von Hannover al veelvuldig negatief in het nieuws. De achterkleinzoon van de Duitse keizer Wilhelm II is lid van een van de oudste en nobelste families in Duitsland, maar hij is de rebel van de familie. Hij sloeg al eens een cameraman en fotograaf, zag zijn huwelijk spaak lopen, werd tijdens de wereldtentoonstelling in Hannover betrapt op wildplassen aan het Turks paviljoen, werd betrapt op te snel rijden en kreeg een fikse boete voor het slaan van een hotelwerknemer.