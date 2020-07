Gevonden skelet heel waarschijnlijk niet van vermiste Théo Hayez

Op een strand in het Australische Byron Bay is bij de zoektocht naar een vermiste vrouw een skelet gevonden. Volgens de politie van deelstaat New South Wales is het echter zeer onwaarschijnlijk dat het om de stoffelijke resten van de vermiste Belg Théo Hayez gaat.

De politie trof de botten woensdag aan op het strand Tallow Beach in Byron Bay. De al een jaar vermiste Hayez werd het laatst gezien in die kustplaats in het westen van Australië. Maar de politie van New South Wales laat weten dat het “zeer onwaarschijnlijk” is dat het om de stoffelijke resten van Hayez gaat. “We gaan er niet van uit dat het om de stoffelijke resten van Théo Hayez gaat.”

Het is momenteel ook nog te vroeg om te bepalen of het om de resten van een man of vrouw gaat, voegt de politie ook nog toe. Het kan nog dagen of weken duren eer het forensisch onderzoek dat bepaalt.

Hayez raakte eind mei 2019 vermist in de kustplaats op zowat 140 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Canberra. De toen 18-jarige uit Overijse was eind 2018 naar Australië gereisd en zou begin juni 2019 terugkeren naar België. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in Byron Bay. De dag nadien werd het signaal van zijn telefoon opgepikt bij de lokale vuurtoren.