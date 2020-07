Poolse oppositiepartij vecht resultaat van presidentsverkiezingen aan

De grootste oppositiepartij in Polen zal officieel verzoeken de uitslag van de presidentsverkiezingen ongeldig te verklaren. De partij hekelt dat publieke fondsen zijn gebruikt in de campagne van president Andrzej Duda.

“De stemming zelf kan goed zijn uitgevoerd, maar de omstandigheden, de betrokkenheid van publieke financiën, de betrokkenheid van publieke media, leidden tot een ongelijk speelveld”, aldus de leider van de centristische partij Burgerplatform (PO) Borys Budka. De verkiezing “was niet eerlijk”, zei hij.

De PO gaat een electoraal protest indienen bij het Hooggerechtshof. “Als we niet luidop wijzen op onregelmatigheden, zal de volgende verkiezing nog meer vertekend zijn”, aldus Budka.

2 procentpunten

In de verkiezingen verloor Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau en de viceleider van de PO, zondag met 2 procentpunten van Duda.

De verklaringen van Budka zijn in lijn met een beoordeling van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die de verkiezingen beschouwde als “goed bestuurd ondanks gaten in de regulering van belangrijke aspecten”. Volgens de OVSE trad de openbare tv-omroep als een “campagnevehikel voor de zittende” president op en de betrokkenheid van de premier in de campagne van Duda “vervaagde de lijn tussen staat en partij”.

Zelfs onder de PO-leden lijkt er weinig hoop te zijn dat de verkiezingen uiteindelijk als ongeldig zullen worden verklaard.