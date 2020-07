Drie agenten aangeklaagd voor dodelijke arrestatie in Frankrijk: “Slachtoffer zei 7 keer dat hij geen adem kreeg”

In Frankrijk zijn drie agenten aangeklaagd voor een wegcontrole waarbij een 42-jarige man om het leven is gekomen in januari in Parijs. De drie agenten zijn aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag, aldus advocaat Laurent-Franck Liénard.

Een vierde agent heeft een statuut tussen een gewone getuige en aangeklaagde gekregen.

De zaak leidde tot veel verontwaardiging, toen in een expertise de omstandigheden van de arrestatie publiek werden. De 42-jarige man is omgekomen op 5 januari na de gevolgen van een hartstilstand tijdens zijn arrestatie twee dagen eerder, na een politiecontrole dicht bij de Eiffeltoren. Daarbij werd hij tegen de grond geduwd met zijn helm op het hoofd. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan verstikking met een “breuk aan het strottenhoofd”, volgens de eerste elementen uit de lijkschouwing. Het parket van Parijs opende snel een onderzoek voor “onvrijwillige doodslag”.

De man, Cedric Chouviat, had zeven keer gezegd dat hij stikte tijdens de twintigtal seconden van zijn arrestatie. De agenten betwistten die woorden te hebben gehoord