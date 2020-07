Colruyt en OKay roepen nu ook runderbrochettes terug na besmetting salmonella

In overleg met het federale voedselagentschap FAVV hebben Colruyt en OKay besloten om runderbrochettes en varkensbrochettes uit de verkoop te nemen en terug te roepen van bij de consument nadat de aanwezigheid van salmonella erin werd aangetoond. Dinsdag riep OKay ook al andere varkensbrochettes terug om dezelfde reden.