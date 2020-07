Refs leggen geslaagde fysieke testen af tijdens driedaagse stage

De Belgische scheidsrechters en assistent-scheidsrechters werken deze week in Tubeke een driedaagse stage af. Vandaag stonden er fysieke testen op het programma: alle aanwezige scheidsrechters slaagden.

De refs die actief zijn in 1A en 1B, zijn momenteel samen in het Belgian Football Center in Tubeke voor een meerdaagse stage. Ze bereiden er zich voor op de start van de competitie.

Vandaag legden de refs hun fysieke testen af. De testen zijn voor hen een verplichting. Voor alle aanwezige scheidsrechters verliepen de testen succesvol, wat in het verleden niet altijd het geval was. Een aantal scheidsrechters hebben hun testen niet kunnen doen. Het gaat om Wesley Alen, Kevin Debeuckelaere en Ken Vermeiren. Zij krijgen de kans om hun testen af te leggen op 25 augustus. Ook de vrouwelijke internationals moeten jaarlijks fysieke testen afleggen. Ook bij hen vielen er geen ‘buizen’ te noteren.

Geen handjes schudden bij de refs. Foto: KBVB