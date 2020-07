Mama van ‘Rambo van het Zwarte Woud’ vraagt haar zoon met rust te laten: “Hij komt vanzelf wel uit het bos”

De Duitse politie is al vijf dagen op zoek naar de ‘Rambo van het Zwarte Woud’. De 31-jarige Yves Rausch vluchtte afgelopen weekend zwaarbewapend en in camouflagekleding het bos in nadat hij vier agenten ontwapende. De mama van de man vraagt nu om haar zoon met rust te laten. “Na een of twee dagen komt hij zelf wel uit het bos.”