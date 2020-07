GEES-lid Niel Hens: “Wat zitten we eigenlijk te doen?!?”

Niel Hens: “Het systeem om clusters in kaart te brengen zou er nu moeten staan. Maar we stellen dus vast dat het niet werkt.” Foto: Fred Debrock

Biostatisticus en GEES-lid Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt) is niet te spreken over hoe stroef het opsporen van hoogrisicocontacten en clusters gaat. “Ik maak me grote zorgen.”

Het aantal besmettingen schurkt nu tegen gemiddeld 100 per dag, het reproductiegetal zit al boven 1. Nu is het moment om te testen of alle systemen werken die ons moeten wapenen tegen de tweede golf, zegt Niel Hens. Hens is professor biostatistiek aan de UAntwerpen en UHasselt en lid van de expertengroep (GEES). “Als ik dan zie hoe slecht de contactopsporing nog altijd loopt, vraag ik me af wat we als GEES eigenlijk zitten te doen. Waarom we al die moeite doen.”

LEES OOK. Reproductiegetal boven 1, maar wat betekent dat voor de toekomst? “Je kan het niet gewoon op de jeugd afwimpelen”, zegt viroloog Van Ranst (+)

“We zeggen al weken dat het cruciaal is om clusters in kaart te brengen. Dat systeem moet er staan. Maar we stellen dus vast dat het nog altijd niet werkt.”

Video: Nationale Veiligheidsraad

De kritiek van Hens sluit aan bij die van Pierre Van Damme (professor epidemiologie UAntwerpen) gisteravond in Terzake en Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES. Vlieghe zei vanochtend op Radio 1 dat er veel te weinig informatie wordt gevraagd van personen met een bevestigde sars-CoV-2-besmetting en dat die informatie niet goed doorstroomt.

Bij Hens is het optreden van Frank Robben, de top-IT’er van de overheid die de contactopsporing in ons land uitbouwt, ook gisteren in Terzake, in het verkeerde keelgat geschoten. Robben wees erop dat het niet eenvoudig is om een IT-systeem op te zetten waarmee clusters van besmettingen in kaart gebracht kunnen worden.

Hens: “Als dit zo verder gaat, houd ik mijn hart vast. Pas eind augustus komt er een belangrijke update van het systeem. Dat is dus pas na de grote vakantie. Ik maak me grote zorgen.”

bekijk ook

Bekijk hier de integrale persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad

Experten in Vlaams Parlement over aanpak coronavirus: “Wij zijn niet gerust in tweede golf”