Vader beschermt tweeling (12) en overleeft aanval beer in eigen keuken: “We keken elkaar aan toen hij me tegen het hoofd sloeg”

Een Amerikaan heeft een gevecht met een beer overleefd, toen het dier plots opdook in de keuken van zijn woning. “We keken elkaar aan toen hij mij tegen de zijkant van mijn hoofd sloeg, in het rond draaide en me op m’n rug gooide”,zegt Dave Chernosky uit Colorado.

Dave Chernosky was alleen thuis met de kinderen toen er plots een ongenode gast in z’n huis stond. Een grote, zwarte beer van zeker 180 kilo, meldt CNN, richtte een chaos aan in de keuken. Het beest stond bij de koelkast toen Chernosky poolshoogte kwam nemen.

De man probeerde de beer weg te jagen en zorgde ervoor dat het keukeneiland tussen hem en het zwaargewicht in bleef. Via de garage zou de beer het huis verlaten. Dat leek ook te lukken, tot de beer ergens van schrok en prompt het huis weer inkwam.

Chernosky wilde voorkomen dat de beer via een trap bij zijn 12-jarige tweeling in de kamer zou stappen. De kinderen lagen te slapen. “We keken elkaar aan, toen hij mij tegen de zijkant van mijn hoofd sloeg, in het rond draaide en mij op mijn rug gooide. Ik hoorde het letterlijk kraken in mijn hoofd. Een berenpoot is niet zacht en lief.”

DNA-test

De man begon hevig te bloeden, maar schreeuwde hard in het rond om de beer alsnog af te schrikken. ”Ik wist gewoon dat ik zwaar in de problemen zat als hij niet wegging. Maar gelukkig had-ie het op een gegeven moment wel gezien en verdween.”

Een beer in de omgeving is inmiddels door de autoriteiten opgespoord en gedood. Ze gaan via een DNA-test nog na of het echt om hetzelfde dier gaat. “We houden er nooit van om een dier om te brengen, maar de veiligheid van het publiek is in het geding zodra een beer huizen begint te betreden en agressief wordt richting mensen”, aldus een natuurbeheerder in een verklaring tegen de pers.