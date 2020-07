Waarom prins Laurent met wandelstok rondloopt: “Het gaat niet te best met mij”

Prins Laurent (56) kampt met rugproblemen. Dat heeft hij verklaard aan onze redactie, nadat hij woensdag met een wandelstok verscheen op een klassiek concert in Brussel.

Het was een opvallend beeld, woensdag in de Bozar, waar de koninklijke familie een concert bijwoonde ter gelegenheid van de nationale feestdag. Prins Laurent stapte moeizaam door de gangen en had zelfs een wandelstok nodig.

De trappen afdalen lukte nog net. Maar toen hij enkele treden moest klimmen, werd Laurent veiligheidshalve ondersteund door zijn zus prinses Astrid, met wie hij samen was aangekomen. Daarna ging hij op de familiefoto, met Astrid en haar man Lorenz en ook nog koning Filip en koningin Mathilde.

Aan de telefoon legt Laurent daags nadien uit waarom hij zo slecht ter been is: “Ik heb problemen met de rug. Hoe het met mij gaat? Als je slecht wandelt, is het antwoord simpel: niet al te best, natuurlijk.” De broer van koning Filip moet “dringend” opnieuw naar de dokter gaan, voegt hij eraan toe. (lees voort onder de tweet)

Prins Laurent (mét wandelstok) arriveert met zus prinses Astrid en schoonbroer prins Lorenz in de Brusselse Bozar. Vlak voor het concert, ter ere van de aanstaande nationale feestdag van volgende dinsdag, gaat hij op de familiefoto met ook nog koning Filip en koningin Mathilde. pic.twitter.com/734eb9aXBl — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 15, 2020

Het zit in de familie

Rugproblemen zijn zowat de meest voorkomende familiekwaal bij de Coburgs. Koning Albert (86) lijdt al zo’n kwarteeuw aan ischias, waarvan zijn overleden broer koning Boudewijn ook last had. Albert liet zich opereren in Aalst, terwijl Boudewijn uitweek naar het buitenland. Ischias is rugpijn die uitstraalt naar de benen.(lees voort onder de foto)

2000. Albert verlaat, arm-in-arm met Paola, het ziekenhuis in Aalst na zijn rugoperatie. Foto: Photo News

Koning Filip (60) moest drie jaar geleden enkele publieke activiteiten schrappen, nadat hij nachtenlang niet kon slapen wegens rugpijn.

Nationale feestdag

Laurent wordt volgende week dinsdag verwacht op de nationale feestdag. Hij staat op de aanwezigheidslijst van het koninklijk paleis, samen met Filip, Mathilde, Astrid en Lorenz. Aan de voorkant van het koninklijk paleis vindt in de namiddag een plechtigheid plaats om de helden en slachtoffers van de coronacrisis te eren. “Hopelijk haal ik het”, zegt Laurent, die duidelijk geen snelle verbetering van zijn rugklachten verwacht.

Prinses Claire, de echtgenote van Laurent, komt sowieso niet naar de nationale feestdag. Zij lijdt aan een slepende ziekte en was ook een tijdje ziek door het coronavirus. Hoewel het beter met haar gaat, volgens Laurent, blijft ze toch thuis. Wanneer ze voor het eerst weer in het openbaar verschijnt, is onduidelijk.

