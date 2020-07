Gebuisde student krijgt studiepunten niet terug nadat ADD vastgesteld werd na examens

Studenten die alle examenkansen hebben benut, maar bij wie later vastgesteld wordt dat ze zich ten tijde van de examenperiode in een overmachtssituatie bevonden, moeten hun leerkrediet niet per se terugkrijgen. Dat oordeelt het Grondwettelijk Hof in een zaak rond een student aan de UGent. Studenten in dat geval worden niet op een onevenredige wijze benadeeld, vindt het Hof.

De hele zaak draait rond een student die tussen 2015 en 2018 geneeskunde en daarna ingenieurswetenschappen studeerde aan de Universiteit Gent. De jongeman behaalde voor beide opleidingen onvoldoende resultaten en probeerde de verloren studiepunten terug te vorderen bij de Raad voor Studievoortangsbetwistingen. Volgens de student bevond hij zich zonder dat te weten in een toestand van overmacht tijdens het afleggen van zijn examens, waardoor hij dus geen reële kans op slagen had: de student kreeg in september 2018, na zijn studies geneeskunde en ingenieurswetenschappen dus, de diagnose ADD.

De Raad voor Studievoortgangsbetwistingen besliste om de student zijn leerkrediet terug te geven voor de vakken waar hij niet alle examenkansen heeft benut. Maar voor de vakken waar alle mogelijkheden zijn uitgeput, kreeg hij zijn studiepunten niet terug. Volgens de Raad voorzien de regels niet in die mogelijkheid, maar de student in kwestie betwist die redenering.

Volgens het Grondwettelijk Hof schendt de regelgeving de Grondwet echter niet. Studenten in het geval van de betrokken jongeman aan de UGent worden niet per se onevenredig benadeeld, omdat een ontoereikend leerkrediet nog niet meteen betekent dat de student in kwestie niet meer mag studeren. Studenten in dat geval komen niet meer in aanmerking voor financiering en onderwijsinstellingen kunnen hun inschrijving inderdaad weigeren, maar de universiteit kan hen bijvoorbeeld ook vragen een hoger inschrijvingsgeld te betalen. Bovendien kunnen studenten naar de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen trekken als hun inschrijving geweigerd zou worden, stipt het Hof aan.