NMBS zet tijdens verlengd weekend extra treinen in naar kust: “Als het te druk is, neem je best volgende trein”

De NMBS gaat van zaterdag tot en met dinsdag extra treinen inzetten om mensen van en naar de kust te brengen, zo heeft de spoorwegmaatschappij donderdag meegedeeld. Daarmee wordt ingespeeld op de grotere drukte die op die dagen wordt verwacht. De NMBS roept de reizigers ook op rekening te houden met de coronamaatregelen.

Door het zomerse weer zullen komend weekend wellicht meer mensen met de trein naar de kust afzakken. Ook op maandag, een brugdag, en dinsdag (nationale feestdag) wordt rekening gehouden met een hoger aantal treinreizigers van en naar de kust.

Om aan die vraag te voldoen, en om te voorkomen dat de reizigers te dicht bij elkaar moeten zitten, wordt het aanbod uitgebreid. “Dat hele verlengde weekend zullen we extra treinen voorzien, bovenop het normale zomeraanbod”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “De treinen zullen met maximale samenstelling rijden.”

Concreet worden er op zaterdag, zondag en dinsdag veertien extra ingezet: zeven treinen naar de kust (Oostende of Blankenberge) en zeven om de mensen terug thuis te brengen. Daarmee worden dagelijks zowat 14.500 extra plaatsen voorzien.

Maandag 20 juli gaat het om tien extra treinen (zes naar de kust, vier terug), die samen goed zijn voor 10.500 extra zitplaatsen. Voor het overige geldt op maandag de dienstregeling van een normale werkdag.

Om al te grote drukte te vermijden, wordt aan de reizigers gevraagd om zich goed voor te bereiden. Zo kan op de “druktebarometer” van Westtoer worden nagegaan hoe druk het is in een bepaalde kustgemeente. “En als je merkt dat het te druk is op de trein, probeer je best een volgende te nemen”, zegt Temmerman.