Real-kapitein Sergio Ramos lijkt klaar om tegenstander met huid en haar op te vreten, en titel te pakken: “Nu is het onze beurt”

Als Real Madrid donderdagavond wint van Villarreal, dan wint het de Spaanse titel. De Koninklijke telt namelijk vier punten meer dan FC Barcelona en er zijn nog maar twee wedstrijden te spelen. Kapitein Sergio Ramos is alvast klaar om de champagne te ontkurken.

De 34-jarige Spanjaard speelde een sleutelrol in de weg naar de eerste titel sinds 2017 voor Real. Ramos scoorde namelijk vijf keer sinds de herstart half juni. En dat voor een verdediger.

“Nu is het onze beurt. Laten we ervoor gaan!”, schreef hij op Instagram naast een alweer indrukwekkende foto van zijn gespierd lichaam. Vorige week deelde Ramos ook al een video van zichzelf waarbij hij zijn nekspieren traint in de gym, kwestie van stevig te kunnen koppen.

Voor Ramos zou het de vierde Spaanse titel uit zijn roemrijke carrière zijn na 2006, 2007, 2012 en 2017. Daarnaast won hij onder anderen vier keer de Champions League, twee keer het EK en een keer het WK met de nationale ploeg.

Foto: AP

Het is overigens te hopen dat Real effectief de titel pakt. Donderdag was het kampioenenshirt namelijk al te koop op de website van de Madrileense club. Foutje van de firma want de link werd na enkele minuten opnieuw verwijderd.