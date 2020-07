Wijn gemaakt van rotte druiven? Onze wijnexpert Alain Bloeykens legt het verschil uit tussen mousserende, versterkte en likoreuze wijn

Niets maakt een zomerdag zo af als een goed glas wijn! Vorige week legde onze wijnspecialist Alain Bloeykens het verschil uit tussen witte-, rode- en roséwijn. Deze week legt hij voor u klaar en duidelijk uit welke verschillende soorten wijn er bestaan en hoe die net gemaakt worden.

Onder mousserende wijnen vallen een aantal zomerse favorieten zoals cava, champagne en prosecco. Alles waar bubbels in zitten kan dus tot deze categorie gerekend worden. Het grote onderscheid tussen de mousserende wijnen kan gemaakt worden door het verschil in hoeveelheid van CO2 dat erin zit.

Wijn gemaakt van rotte druiven? ‘Pourriture noble’, zo noemen de Fransen het. Likoreuze wijn, in de volksmond ook wel zoete witte wijn genoemd, heeft wel een heel speciaal productieproces. Deze soort wordt gemaakt met rotte, bevrozen of overrijpe druiven. De achterliggende gedachte is dat zo de hoeveelheid water in de druif gereduceerd wordt waardoor het suikergehalte enorm gaat stijgen. Vandaar dus ‘zoete’ witte wijn.

De versterkte wijnen zijn wijnen met een hoog percentage alcohol, bij zo’n wijn zit je al snel aan een alcoholpercentage van 20 procent. Sherry en porto behoren tot deze categorie. De druiven worden in normale toestand geoogst, wanneer het vergistingsproces bezig is komt de wijnbouwer tussen en zet hij de gisting stop door er pure alcohol aan toe te voegen. Zo’n versterkte wijn is een ideale wijn voor na de maaltijd, volgens Bloeykens.

bekijk ook

UITGELEGD. Hoe krijgen rode wijn, witte wijn en rosé hun kleur?

Hoe open ik een fles wijn en schenk ik een glas in?