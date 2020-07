Zulte Waregem haalt Laurens De Bock terug naar België (voor langer dan één jaar als alles goed gaat): “Kent competitie door en door”

Zulte Waregem heeft zijn beoogde linksachter beet. Het huurt Laurens De Bock (27) komend seizoen van de Engelse tweedeklasser Leeds United. Essevee bedong ook een aankoopoptie.

De deal hing al een tijdje in de lucht. Bij Leeds, dat hoogstwaarschijnlijk zal promoveren naar de Premier League, had De Bock geen toekomst meer. Hij kwam in Engeland amper aan spelen toe en ook uitleenbeurten aan KV Oostende en het Nederlandse ADO Den Haag werden geen onverdeeld succes.

Toch is CEO Eddy Cordier blij met de komst van De Bock. “Wij hebben een goede deal kunnen afsluiten met Leeds en we verwachten dat hij zich snel integreert en terug zijn beste niveau kan halen”, vertelt Cordier op de website van Essevee. “Met de komst van De Bock kiezen we voor iemand die de Belgische competitie door en door kent.”

Laurens De Bock speelde in België eerder voor Lokeren, Oostende en Club Brugge. Met blauw-zwart won hij twee titels, een beker en een supercup.