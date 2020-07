Belgische para’s zijn kwaad op AfricaMuseum omdat ze als “onderdrukkers van Congo” te kijk worden gezet

Een vereniging van (voormalige) paracommando’s en militairen is kwaad op het AfricaMuseum in Tervuren en eist dat één van de kunstwerken in het museum wordt weggehaald. “We worden afgeschilderd als de onderdrukkers van Congo, terwijl we alleen maar mensen probeerden te redden.” Het AfricaMuseum geeft hen gelijk, maar is toch niet van plan het kunstwerk weg te halen.