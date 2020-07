Charleroi wrijft zich in de handen want Victor Osimhen staat voor een miljoenentransfer naar het Napoli van Dries Mertens

Victor Osimhen (21) gaat Lille verlaten. Dat stond in de sterren geschreven, maar werd nu officieel bevestigd door de Franse club. Bij Sporting Charleroi wrijven ze zich al in de handen.

“We zitten in de laatste fase van zijn transfer”, aldus algemeen directeur Marc Ingla bij L’Equipe. “Het is jammer dat we Victor moeten laten gaan, maar hij heeft zijn keuze gemaakt. We moeten niet enkel kijken naar het bedrag dat voor hem geboden wordt, maar ook naar het salaris. Wij laten spelers groeien en voor hem en zijn familie is dit een uitzonderlijke kans.”

Osimhen wordt al maanden gelinkt aan ploegen als Napoli, Arsenal en Tottenham. Het is de ploeg van Dries Mertens die het pleit lijkt gewonnen te hebben. Er is sprake van een bod van in totaal 81 miljoen euro voor de aanvaller, die tot 2025 zou tekenen bij de Italianen. In dat geval zou Charleroi 11 miljoen euro cashen door een doorverkoopclausule na de transfer naar Lille in 2019.

Om zijn loon te financieren zou coach Gennaro Gattuso zelfs een deel van zijn loon ingeleverd hebben. Ook ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly zou zijn steentje hebben bijgedragen aan de nakende transfer. “Osimhen belde mij en we hadden het over racisme”, aldus de Senegalees. “Ik heb hem gezegd dat hij in Napels geen problemen zou ondervinden. Ik ben er ook al slachtoffer van geweest, maar nooit hier. Ik heb hem verzekerd dat hij de beste keuze maakt als hij naar hier komt.”

Volgens L’Equipe zou Rijsel azen op Jonathan David als opvolger van Osimhen en voor de Canadees 25 miljoen euro geboden hebben bij AA Gent. De 21-jarige Nigeriaan was dit seizoen goed voor 13 doelpunten en 5 assists in de Ligue 1.