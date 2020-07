Engeland oefent tegen Wales in aanloop naar Nations League-clash met Rode Duivels

Engeland oefent op 8 oktober in het Londense Wembleystadion achter gesloten deuren tegen buurland Wales in aanloop naar de clash met de Rode Duivels van drie dagen later (11 oktober) in de Nations League, zo maakte de Engelse Voetbalbond FA donderdag bekend.

Het duel tegen Wales wordt de eerste thuiswedstrijd van The Three Lions in 2020. Vanwege de coronacrisis is er dan geen publiek welkom in het stadion waarin volgend jaar de EK-finale gespeeld wordt. Ook de Nations League-duels zullen in principe achter gesloten deuren plaatsvinden, aldus de FA.

De Rode Duivels werden bij de loting in groep 2 van de A-divisie ingedeeld met naast Engeland ook nog IJsland en Denemarken. De Belgen starten hun campagne op 5 september met een verplaatsing naar Denemarken, komend jaar een tegenstander in de groepsfase van het EK. Drie dagen later volgt het thuisduel tegen IJsland.