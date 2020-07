‘Olivia’ is plots populairste meisjesnaam, en ouders reageren verrast: “We wilden juist iets speciaals”

Het is gebeurd: na zestien jaar is ‘Emma’ niet langer de populairste naam voor pasgeboren meisjes in België. De naam ‘Olivia’ is dat met 651 baby’s in 2019 wél. Toch komen de nieuwe cijfers van Statbel voor heel wat Olivia-ouders als een verrassing. “We wilden iets speciaals, iets dat je niet veel hoort.” Al begrijpen ze wel waarom de naam van hun dochter intussen de populairste van het land is.