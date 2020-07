Planckendael laat publiek naam baby neushoorn kiezen

Vorige week is in Planckendael een kleine neushoorn geboren. Het beestje heeft nog geen naam en daar schakelt het dierenpark nu het publiek voor in: het publiek mag kiezen uit drie namen, allen beginnend met een V.

Zestien lange maanden. Zo lang duurde het voor de zwangere Karamat haar jong op de wereld zette. “Maar toen we haar vruchtblaas rond half tien in de ochtend zagen, ging de bevalling echt super vlot. Vijf minuten en floep, het was er”, vertelt verzorger Jolien. Het mag dan wel een “kleintje” zijn, frêle is het dier niet, want een pasgeboren neushoorn weegt al snel 60 kilogram.

Voor de verzorgers uit ZOO Planckendael was het een bijzondere gebeurtenis. “Het is de eerste keer dat wij de bevalling live konden zien, want vaak zoeken de dieren een besloten plekje op in het holst van de nacht. Het was prachtig om het te kunnen meemaken.” Ook de camera’s konden het bijzondere moment vastleggen en dat zorgt voor een unieke beelden van de geboorte.

Het kleine neushoorntje heeft nog geen hoorn, maar dat is normaal. “Per jaar groeit de hoorn zo’n zeven centimeter” vertelt verzorger Jolien. Dat gaat zo door tot de hoorn ongeveer 60 centimeter lang is. Bij mooi weer zal het kleine neushoorntje al in het buitenverblijf te zien zijn.

De naam van de neushoorn moet met een V beginnen, en Planckendael stelt ons nu drie opties voor. Wordt het Viana (zo sterk als een rots), Vita (leven), of Viona (jeugdig)? Stemmen kan op de Facebookpagina van Planckendael.