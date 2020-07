Anderlecht kondigt nieuw contract voor toptalent Francis “Ciske” Amuzu aan met video van in blitse sportwagen

Francis Amuzu heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd tot 2024. Dat kondigde paars-wit donderdag aan via sociale media. Met een geweldige video van de 20-jarige aanvaller, samen met ploegmaat en dikke vriend Jérémy Doku.

De aankondiging van Anderlecht:

In Youth We Trust. Francis Amuzu 2020-2024. ??? Fort en 1 contre 1. Rapide. Technique. En Ciske voor de vrienden. pic.twitter.com/rRbOe8KPEx — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 16, 2020

Amuzu maakte al op z’n 15de zijn debuut in de A-ploeg van Anderlecht. “Ik ben bij de jeugd van Anderlecht altijd kampioen geweest, denk ik: bij de U17, U19 en U21. Ik hoop dit seizoen ook met de A-ploeg.”

Tot op heden speelde hij bij de A-ploeg 67 wedstrijden voor paars-wit. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en zeven assists.

“Ik ben ongelooflijk fier dat ik heb kunnen bijtekenen bij RSCA en wil langs deze weg ook iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij en in andere jonge spelers. Ik kan niet wachten om alles te geven, te scoren en zo het verschil te maken in het nieuwe seizoen”, aldus Amuzu op de website van de Brusselaars.

“Ciske is de voorbije jaren helemaal kunnen ontbolsteren bij de A-kern”, klinkt het bij Peter Verbeke. “Hij is uitgegroeid tot een betrouwbare sterkhouder die erg belangrijk is voor het team. Het was dan ook logisch dat we zijn contract wouden herbekijken. ‘In youth we trust’, een belangrijk signaal voor alle jongeren uit de academie.”