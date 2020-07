Monitor speelpleinwerking test positief: alle kinderen uit bubbel én alle andere monitoren in quarantaine

Hooglede - In het West-Vlaamse Hooglede is een monitor van speelpleinwerking Zoeber besmet geraakt met het coronavirus. De tiener liep het virus allicht thuis op, meldt de speelpleinwerking, en is al even in zelfisolatie. Door de positieve test van de monitor moeten alle kinderen met wie hij een bubbel vormde - zo’n dertigtal - ook 14 dagen in quarantaine. De ouders krijgen de raad om hun kinderen goed in de gaten te houden en als er symptomen zouden optreden, de dokter te verwittigen.

“In overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en na contact met de dienst noodplanning van de politiezone RIHO hebben we beslist om preventief alle animatoren die deze week op het speelplein waren 14 dagen thuis te laten en we vragen zich te laten testen”, klinkt het nog in een persmededeling. “De speelpleinverantwoordelijke bekijkt of er volgende week kan opgestart worden met nieuwe animatoren die deze week niet op het speelplein aanwezig waren. Een drastische maatregel, maar zo kunnen we de besmettingen onderbreken en terug met nieuwe moed beginnen.”