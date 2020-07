Zijn timing is werkelijk fenomenaal: Eden Hazard start in de basis in potentiële titelmatch van Real Madrid

Eden Hazard is back en wat voor een timing. De Rode Duivel start in de basis bij Real Madrid, dat bij winst tegen Villarreal de titel pakt in La Liga.

Hazard is al het hele seizoen op de sukkel bij De Koninklijke. Eerst was er een probleem met zijn hamstrings, daarna een zware enkelblessure na een trap van Thomas Meunier in de Champions League en onlangs nog een stevige tik in de competitie.

Vorige week viel Hazard nog zes minuten in tegen Alavas, drie dagen later tegen Granada bleef hij de hele wedstrijd op de bank. Donderdag mag hij opnieuw starten van Zinédine Zidane en dat in de potentiële titelwedstrijd van Real.

Hazard, die afgelopen zomer voor 100 miljoen euro werd weggekocht bij Chelsea, zit dit seizoen aan twintig optredens voor de Spaanse topclub. Daarin was hij goed voor één doelpunt en zeven assists. Real kan donderdag titel nummer 34 pakken. Het telt vier punten voorsprong op FC Barcelona met nog slechts twee speeldagen te gaan.