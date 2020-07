Matz Sels gaat vrijdag onder het mes: “Ik hoop terug te zijn in januari”

Matz Sels (28) ondergaat vrijdag een operatie aan de achillespees in het AZ Monica in Deurne. De doelman van Straatsburg liep woensdag op training een scheur op in de rechterachillespees. Sels staat voor een revalidatie van vier tot zes maanden.

“Ik hoop terug te zijn in januari”, zegt de (derde) doelman van de nationale ploeg. “Het is de eerste grote blessure in mijn carrière, en de volgende maanden zullen mentaal zwaar zijn. Maar wie mij kent weet dat ik niet snel aan opgeven denk en er alles aan zal doen om zo snel mogelijk terug te komen. Hoe snel dat is, valt af te wachten. Elk lichaam reageert anders op zo’n blessure.”

Sels blesseerde zich toen hij naar voren spurtte in een één-tegen-één-situatie op training. “Ik passeerde van die poppetjes toen ik een zweepslag op mijn hiel voelde. Eerst dacht ik dat zo’n pop gevallen was. Maar toen ik me omkeerde en zag dat ze nog allemaal recht stonden, wist ik hoe laat het was. Ik ben nog naar de kleedkamer kunnen wandelen, maar de dokter zei meteen dat ik een scheur had in de pees en een operatie nodig was.”

De operatie wordt uitgevoerd door Geert Declercq, lid van de medische staf van de Rode Duivels. “Mijn focus is nu om opnieuw wedstrijden te kunenn spelen voor mijn club. Aan het EK met de Rode Duivels probeer ik nog niet te veel te denken. Alle aandacht moet eerst uitgaan naar mijn revalidatie.”

Matz Sels lag voor het EK 2020 in balans met Koen Casteels van Wolfsburg voor de plaats van derde keeper.