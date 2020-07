De mentale kracht van scholiere Elia Fontaine (18) die haar been verloor door het coronavirus: “Dat is maar een detail in mijn leven”

Ze is 18 jaar. Door het coronavirus lag ze drie weken in coma en verloor ze haar rechterbeen, dat dokters moesten amputeren. Maar de mentale kracht die scholiere Elia Fontaine uit het Waalse Wanze toont, is enorm. “Dat ik nu opnieuw moet leren stappen, dat is maar een detail in mijn leven. Ik wil vooral weer kunnen basketten met mijn vriendinnen”, zegt ze. Haar vrienden zamelen nu geld in voor een aangepaste prothese, zodat ze die droom kan waarmaken.