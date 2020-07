Antwerpse opflakkeringen van coronavirus vooral in Deurne en Borgerhout

De voorbije dagen steeg het aantal besmettingen in ons land weer stevig en de stad Antwerpen lijkt de grootste brandhaard te zijn. Waar precies in de stad het pijnpunt lag, wisten experten nog niet. Tot gisteren.

“Van artsen weten we dat Borgerhout en Deurne getroffen zijn. Daar is er sprake van een toename”, zei Antwerpse gouverneur Cathy Berx ­(foto) donderdagavond in een interview met ATV. Dat weten we van de artsen. We hebben dus nog niet alle puzzelstukken kunnen leggen. Dat is hetgeen dat er de komende dagen en weken moet gebeuren. Het is nu vooral belangrijk dat we binnen de 24 uur up-to-date informatie hebben. En dan we de bron en de route verder kunnen achterhalen.”

De gouverneur zegt ook dat het nu niet verstandig is om evenementen te organiseren op plekken waar van geweten is dat het virus opflakkert. “De toelating voor een evenement is dan ook altijd voorwaardelijk. Als het uit epidemiologisch perspectief niet veilig is voor de volksgezondheid moet de burgemeester ook zeggen dat het evenement niet kan doorgaan.”