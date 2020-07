Veiligheidsagent getuigt op proces Johnny Depp vs. The Sun: “Ze gooide met flessen, glas en andere objecten naar hem”

“Ik snap de beschuldigingen niet.” Op de achtste dag van het proces van Johnny Depp (57) tegen The Sun zouden de ex-partners van de acteur komen getuigen, maar dat ging uiteindelijk niet door. In de plaats daarvan schetste de voormalige veiligheidsagent van Depp een ander beeld van de onstuimige relatie tussen de acteur en zijn ex-vrouw Amber Heard (34).

Er stonden twee grote namen op de planning voor de achtste dag van het ophefmakende proces van acteur Johnny Depp vs. de Britse tabloid The Sun. Actrice Winona Ryder (48) en model en zangeres Vanessa Paradis (47) zouden komen getuigen over hun ex-partner Depp. Die laatste spande een proces aan tegen de Britse tabloid nadat die in 2018 schreven dat de acteur een wife beater zou zijn. Depp eist daarom een schadevergoeding van zo’n 45 miljoen euro wegens laster en eerroof.

Maar de twee vrouwen kwamen uiteindelijk toch niet aan het woord donderdag. Zij gaven eerder al een verklaring en die was voldoende, klonk het. De rechtbank is er van overtuigd dat Depp in vorige relaties niet gewelddadig was. De eerdere statements van de twee vrouwen werden op vraag van de media wel publiek gemaakt. Ryder, die vier jaar een relatie had met Depp, schreef: “Het idee dat hij een ongelooflijk gewelddadige persoon is, past in de verste verte niet bij de Johnny die ik ken en waar ik van hield”, schreef ze. “Ik snap de beschuldigingen niet. Hij was nooit, nooit gewelddadig ten op zichtte van mij.” Ryder wil niemand een leugenaar noemen, maar “vanuit mijn ervaring met Johnny is het onmogelijk te geloven dat zulke verschrikkelijke beschuldigingen waar zijn.”

Ook Vanessa Paradis, met wie Depp 14 jaar getrouwd was en twee kinderen heeft, had enkel lovende woorden voor de acteur. “In al de jaren dat ik Johnny ken, heb ik hem enkel gekend als een vriendelijke, attente, genereuze en geweldloze persoon.”

Daaraan voegde ze toe: “Deze schadelijke statements zijn verontrustend. En ze hebben zijn carrière beschadigd, omdat er jammer genoeg mensen zijn die deze valse feiten zijn beginnen geloven.”

Met flessen gooien

Geen Paradis en Ryder dus in Londen, maar wel een andere belangrijke getuige. Veiligheidsagent Sean Bett werkte negen jaar voor Depp en was daarvoor agent bij de politie van Los Angeles. “Ik zag nooit blauwe plekken of andere verwondingen Heard. Ik heb mijnheer Depp ook nooit fysiek gewelddadig gezien tegenover een andere persoon.”

Bett draaide daarom de rollen om en plaatste Johnny Depp in de slachtofferrol. “Tijdens hun relatie was ms. Heard degene die verbaal en fysiek agressief was ten op zichtte van mr. Depp.”

“Mr. Depp heeft mij op verschillende momenten verteld dat Ms. Heard hem fysiek mishandelde. Het kwam ook vaak voor tijdens hun relatie dat Mr. Depp mij en andere leden van het veiligheidsteam vroeg om hem weg te halen bij Ms. Heard. Dat door haar gedrag. Op die momenten verbleef hij ergens anders.”

“Ik heb Ms. Heard met flessen, glas en andere objecten zien gooien terwijl ze verbaal agressief was tegenover Mr. Depp”, ging hij verder. Tijdens zulke momenten stelde de acteur zich volgens hem altijd passief op en probeerde hij haar ofwel te kalmeren of probeerde hij bij haar weg te komen.

Depp en Heard leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de film The Rum Diary. Ze trouwden in februari 2015, maar gingen na vijftien maanden weer uit elkaar. Het kwam tot een vechtscheiding die in 2017 tot een einde kwam. Heard hield toen 7 miljoen dollar over aan de scheiding.