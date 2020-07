Marco Kana, het Anderlecht-talent dat Vincent Kompany moet opvolgen: “Alleen voor een lief heb ik geen tijd”

Als u Anderlecht zaterdag ziet oefenen tegen Saint-Etienne – jawel, er is een livestream –, let dan eens op Marco Kana (17). De stijl, de intelligentie, het leiderschap, het lef... De tiener is een miniversie van Vincent Kompany. Ook Vince The Prince herkent zichzelf in Kana, die in zijn tweede seizoen echt de chouchou kan worden. “Ik ga het voetbal combineren met studies aan de universiteit.”

Jürgen Geril