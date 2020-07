22.000 euro per dag: zoveel betaalde Manchester City aan één van zijn advocaten voor het TAS

Manchester City had deze week iets te vieren nadat het werd vrijgesproken voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Coach Pep Guardiola wreef het er nog eens extra in en eiste zelfs excuses van de UEFA. City zou er beter aan doen om die juridische overwinning in stilte te vieren en eindelijk zijn excuses aan te bieden aan mevrouw Dehaene.