Rode Duivels oefenen begin oktober voor het eerst in de geschiedenis tegen... Nieuw-Zeeland

De Rode Duivels spelen op donderdag 8 oktober 2020 (20u45) in het Koning Boudewijnstadion vriendschappelijk tegen Nieuw-Zeeland.

De wedstrijd staat gepland drie dagen voor de Nations League-clash in en tegen Engeland. Nog eens drie dagen later spelen de Rode Duivels op IJsland.

Het is de eerste keer in de Belgische voetbalgeschiedenis dat beide landen bij de mannen tegenover elkaar staan. Eerder dit jaar speelden ook onze Red Flames voor het eerst tegen Nieuw-Zeeland. Dat was op 4 maart tijdens de Algarve Cup (1-1).

Nieuw-Zeeland staat op de 122ste plaats op de FIFA-ranking. Het was twee keer aanwezig op een WK (1982 en 2010), waar het telkens in de groepsfase werd uitgeschakeld.

De kalender van de Rode Duivels voor het najaar is daarmee volledig. Vorige week werd al bekend dat de Duivels op 11 november in Brussel een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Zwitserland, dan vier dagen voor een Nations League-wedstrijd tegen Engeland.

De kalender:

5 september: Denemarken - België

8 september: België - IJsland

8 oktober: België - Nieuw-Zeeland (oefenpartij)

11 oktober: Engeland - België

14 oktober: IJsland - België

11 november: België - Zwitserland (oefenpartij)

15 november: België - Engeland

18 november: België - Denemarken